Некоторые наши сограждане утратили понимание, что их "диванные комментарии" вредят государству.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк объяснил, почему с помощью самих украинцев Россия может выиграть у нас войну.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. Павлюк отметил, что высший пилотаж искусства войны - разрушить замыслы врага и нанести ему поражение, не применяя своего войска в бою.

"И судя по последним месяцам, россияне очень ловко пользуются древнекитайскими стратагемами ведения войны. А некоторые наши сограждане, к сожалению, потеряли понимание, что их действия и публичные высказывания превратились в мощное оружие в руках врага. Который не оставлял, не оставляет и никогда не оставит своего стремления уничтожить Украину", - подчеркнул командующий.

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Он призвал вспомнить о том, что у нас писали и распространяли в социальных сетях два года назад, и сравнить с тем, что сейчас. "От очередей в ТЦК и мемов "как служить - то все больные, а как воевать - то все здоровые", мы дошли до травли военных с ТЦК и моральной поддержки уклонения от защиты Украины", - отметил Павлюк.

Так, подчеркнул он, два года назад (еще не имея и десятой части сегодняшних средств противовоздушной обороны, вооружений и опыта полномасштабной войны) "мы прекрасно понимали, как важно сорвать мобилизацию на России".

"Радовались каждому подожженному там военкомату, радовались очередям их уклонистов, которые панически бежали в Грузию и Казахстан", - отметил командующий.

В то же время, продолжил он, с тогдашнего единства и сплоченности "наше пространство новостей и обсуждений так скатилось не без помощи наших замечательных блогеров и свободных медиа". "В лентах новостей множество репортажей о "несчастных утопленниках в Тисе" или отрядах "боевых гуцулов", - написал Павлюк.

Впрочем, добавил он, материалы о работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки, особенностях прохождения военной службы и необходимости выполнения воинского долга почти отсутствуют.

"Интерес изданий к таким темам не наблюдается. Обращение от медиа для разъяснения этих вопросов - единичные. Не получится сделать кричащий заголовок? Целевая аудитория будет прятать глаза?", - говорится в заметке.

Отдельная тема, отметил Павлюк, - это отношение к военнослужащим ТЦК. "Сегодня ТЦК и их роты охраны в большинстве укомплектованы военнослужащими, которые потеряли здоровье на войне и признаны непригодными к прохождению службы в боевых частях. Как дошло до того, что к этим людям, которые прошли ад, стало приемлемым относиться как к врагам и называть "людоловами"?" - пишет он.

Также командующий поднимает вопрос о том, "почему во всех материалах о "неправомерных действиях ТЦК" сознательно упускается главный акцент: неправомерным прежде всего является отказ мужчин от своего конституционного долга - защиты Украины?".

"Уже не говоря о том, что все кадры вроде "упаковки в бус" принципиально не содержат, что именно в поведении героев материала привело к таким последствиям", - добавил Павлюк.

Кроме того, отметил он, в различных соцсетях - YouTube, Facebook или TikTok - множество видео с вырванным из контекста содержанием.

"Нас часто упрекают: "Вы сами виноваты, вы не меняетесь!". Это не так. Мы меняемся, мы видим и наши недостатки, и ежедневно работаем, чтобы становиться лучше, более понятными! Впереди большая работа, и без вашей помощи нам будет намного труднее! Ведь только вместе мы сможем выстоять перед этим нашествием и в конце концов Победы!", - написал командующий.

Он добавил, что древнекитайская стратегия войны учит тому, что необходимо разбить союзы врага и разделить его боевые порядки. И противопоставление армии гражданским - один из ее пунктов.

"Поэтому прежде чем поделиться "вопиющим сюжетом о нарушении прав" и тяжелой судьбе "бедных уклонистов", стоит спросить себя: кому это на самом деле помогает победить в войне? Точно не Украине", - подчеркнул Павлюк.

В Харькове мужчина подался в польские студенты из-за мобилизации

Напомним об одном из красноречивых случаев, когда в Харькове мужчина получил повестку и чтобы избежать мобилизации, стал "студентом" в Польше. Для этого он в августе 2022 года приобрел в интернете фальшивые документы о том, что он учится в Collegium Civitas г. Варшава.

Таким образом он решил избежать мобилизации и сбежать из Украины, поскольку у него было звание "младший лейтенант".

В суде мужчина признал вину и раскаялся. Он пояснил, что имеет военную специальность, прошел медкомиссию и получил заключение "годен". Однако он не желал вступать в ряды ВСУ, поэтому использовал справку для того, чтобы выехать за границу. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.

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