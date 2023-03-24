Известно о прибытии в РФ около 100 наемников из Анголы и намерениях привлечь людей из Беларуси.

Россия ищет пути восстановления наступательного потенциала для продолжения захватнической войны против Украины. Чтобы покрыть большие потери, оккупанты планируют привлечь еще больше наемников.

В Центре национального сопротивления отмечают, что потеря наемников не вызывает социального напряжения в российском обществе.

"Так, оккупанты ожидают привлечь до 2000 наемников из Беларуси. Речь идет о сотрудниках охранного предприятия "ГардСервис". Заметим, что "ГардСервис" – не просто частное охранное предприятие. Оно является первым подобным предприятием в Беларуси и создано специальным указом Александра Лукашенко в 2019 году. Базируются "охранники" на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что также известно о прибытии в Россию около 100 наемников из Анголы. Об их участии в войне против Украины договорился лично глава МИД РФ Сергей Лавров во время своего визита в африканскую страну.

Вербовка Россией наемников для войны против Украины

Из-за больших потерь среди личного состава российской оккупационной армии в Украине, Россия начала привлекать иностранных наемников. Так, по данным Центра национального сопротивления, враг вербует людей на Балканах. Отмечается, что за этот процесс отвечают сербы Деян Берич и Жика Радоичич.

Кроме того, СМИ сообщают, что Москва "покупает" наемников из Сирии и Палестины. Чтобы они согласились на участие в российской войне против Украины, им предлагают 350 долларов.

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