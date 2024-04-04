Враг пытается круглосуточно штурмовать позиции украинских защитников.

Оккупанты пытаются захватить Часов Яр, что на Бахмутском направлении Донецкой области, любой ценой. В районе Клещеевки и Ивановского наблюдается новое нашествие со стороны бронетанковых и пехотных подразделений врага.

Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 заместитель командира батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС", 92-й ОШБР Олесь Маляревич. По его словам, враг пытается круглосуточно штурмовать позиции украинских защитников.

"Утром снова началось новое нашествие, новая атака. Сейчас там бронетехника противника, пехотные подразделения противника - в районе Клещеевки и Ивановского. Все понимают, что Часов Яр - это высота, и враг хочет захватить его любой ценой. Поэтому, наша задача на этом отрезке фронта, этого не допустить. Враг близко (к Часовому Яру), враг атакует фронтально на Ивановское, оно буквально горит, оно частично под контролем оккупантов, частично за нами. Враг пытается идти через Богдановку севернее и через Клещеевку южнее", - рассказал Маляревич.

На что способна Россия возле Часового Яра

Ранее командир батальона ударных беспилотников "АХИЛЛЕС", 92-й ОШБР Юрий Федоренко заявил, что у оккупантов не будет возможности в полной мере оккупировать Часов Яр. По его словам, некоторые позиции, как, например, населенный пункт Ивановское вблизи Часового Яра, являются переходными.

"Условно, сегодня занял противник. После системной работы удалось сделать необходимые меры для того, чтобы уничтожить его на позициях, разбить эти позиции. Затем затягивается наша пехота, закапывается максимально, удерживает позиции", - говорил Федоренко.

Он отмечал, что таких позиций есть значительное количество - тех, что переходят от одной стороны к другой. "Поэтому война идет достаточно живо и в полный рост. По моему убеждению, у противника не будет возможности в полной мере оккупировать Часов Яр", - подчеркнул он.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщал, что российские войска пробивались к линиям обороны вокруг Часового Яра, но были отброшены. Концентрация сил там не такая большая, как в свое время была вокруг Авдеевки. Он напомнил, что вокруг Авдеевки было сконцентрировано 80 тысяч личного состава армии РФ и значительное количество бронетехники. Сейчас же, по его словам, у России таких сил нет.

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