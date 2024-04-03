Вокруг Часового Яра есть фортификационные сооружения, отметил Сергей Згурец.

Российские войска пробивались к линиям обороны вокруг Часового Яра, но были отброшены. Концентрация сил там не такая большая, как в свое время была вокруг Авдеевки, отметил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

Он напомнил, что вокруг Авдеевки было сконцентрировано 80 тысяч личного состава армии РФ и значительное количество бронетехники. Сейчас же, по его словам, у России таких сил нет.

"Вокруг Часового Яра, который расположен на возвышенности, есть фортификационные сооружения. Были сообщения, что противник пробивался к этим линиям обороны, но был отброшен", - заявил он.

Видео дня

Згурец отметил, что возле Часового Яра россияне пытаются двигаться по нескольким направлениям:

"С севера от Богдановки и Ивановского, чтобы выйти на Часов Яр с юга, создав два направления возможного окружения Часового Яра. Но это только теоретические предположения, учитывая направления основных атак противника".

Эксперт добавил, что при этом главные усилия россиян сконцентрированы вокруг и в самом Ивановском.

"Враг находится в северной части города, потом идет дорога и еще есть южная часть населенного пункта Ивановское. Есть информация, что сейчас противник ведет боевые действия именно в южной части, но эти действия происходили и раньше… Сейчас главным является то, какие силы будут использовать наши войска для отражения постоянных вражеских атак в Ивановском и вокруг Ивановского, чтобы исключить дальнейшее движение продвижения россиян к Часовому Яру", - объяснил Згурец.

Часов Яр - актуальное

Напомним, соучредитель и аналитик проекта DeepState Роман Погорелый заявил, что российские войска уже зашли на высоты Часового Яра в Донецкой области, и что ситуация там тяжелая.

Офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк отметил, что российские войска продолжают наступать на позиции Сил обороны, пытаясь вплотную подойти к Часовому Яру.

Вас также могут заинтересовать новости: