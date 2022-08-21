ПО мнению Свитана, Россия готовится к обороне.

Россия концентрирует у границы с Украиной и вдоль линии фронта большое количество систем ПВО С-300 и готовится к обороне.

Такое мнение высказал 24 каналу лётчик-инструктор, полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан. По его словам, противовоздушная оборона Украины 23-24 августа будет приведена в повышенную боеготовность.

По слова эксперта, в эти дни РФ будет принимать меры для своей обороны, а системами ПВО будет стараться сбивать украинские ракеты, не пуская их к военным объектам.

"Им придется работать достаточно мощно с этой силой, которая хлынет на их головы", - говорит Свитан, добавив, что ВСУ наращивают мощь и готовятся накрыть огнем врага для поддержания морального и боевого духа украинцев.

Также он убежден, что россияне ждут удары 23-24 августа по всей линии фронта, а также в Крыму и на Донбассе.

По его словам, российские С-300 могут сильно навредить прифронтовым городам - Харькову, Чернигову и Николаеву.

"Удары этих систем достаточно коварны. Они предназначены для борьбы с самолетами, а их используют для борьбы с мирными людьми", - отметил эксперт, уточнив, что в большинстве своем они начинены шрапнелью.

Отметим, накануне президент Владимир Зеленский предупредил, что на следующей неделе Россия может постараться сделать что-то "особенно жестокое".

Ранее украинцев предупреждали о высокой угрозе ракетных ударов со стороны РФ 23-24 августа. В эти дни Украина будет праздновать День флага и День независимости.

Также в СНБО заявляли, что Россия готовит провокации ко Дню независимости и против Зеленского.