Премьер-министр Великобритании поддержал отправку в Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Российская Федерация достигает медленного, однако ощутимого прогресса на Донбассе.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Bloomberg TV.

По его словам, президент России Владимир Путин решил добиться хоть какого-то успеха ценой больших потерь среди своих военных.

"Я думаю, что очень, очень важно, чтобы мы не убаюкивались из-за невероятного героизма украинцев, которые оттеснили русских от ворот Киева. Я боюсь, что Путин ценой больших потерь для себя и российских военных продолжает прогрызать землю на Донбассе. Он продолжает добиваться постепенного, медленного, но, боюсь, ощутимого прогресса, и поэтому абсолютно необходимо, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в военном отношении", - сказал Джонсон.

Он призвал к дальнейшей военной поддержке Украины, включая более наступательные вооружения, такие как реактивные системы залпового огня, которые могут поражать цели гораздо дальше.

"РСЗО позволит им защититься от этой очень жестокой русской артиллерии, и вот куда мир должен направить усилия", - сказал Джонсон.

Говоря о перспективах переговоров с президентом России Владимиром Путиным Джонсон сравнил главу Кремля с крокодилом.

"Как вы можете иметь дело с крокодилом, когда он ест левую ногу? Этому парню совершенно нельзя доверять", - сказал Джонсон.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешнее наступление российских оккупантов на Донбассе может сделать этот регион безлюдным. По словам президента, это политика геноцида, которую осуществляет Россия.

Вас также могут заинтересовать новости: