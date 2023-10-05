В частности, враг атаковал на Лиманском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском направлениях.

Российские войска в течение суток атаковали на нескольких направлениях фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Отмечается, что в течение суток произошло 30 боевых столкновений.

В частности, на Лиманском направлении силы обороны отбили 4 атаки врага в районе восточнее Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары неподалеку Белогоровки Луганской области и спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

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В то же время, как проинформировали в Генштабе, на Бахмутском направлении силы обороны имели успех восточнее Андреевки Донецкой области. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе восточнее Дилиевки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Клещиевки и Иванополья Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Предтечино, Дилиевка и Торецк Донецкой области.

"На Авдеевском направлении силы обороны отбили все атаки врага в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, тоненькое, Северное, Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении в течение суток силы обороны успешно отразили более 10 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Прасковеевка. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Невельское, Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе отметили, что на Шахтерском направлении наши защитники отбили атаки врага в районе населенных пунктов Золотая Нива и Водяное Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское, Равнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны успешно отбили атаки врага в районе юго-восточнее Работиного Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационные удары недалеко от Новодаровки и Работиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, орехов, Новодаровка, Пятихатки Запорожской области.

Война в Украине - ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. На Лиманском направлении силы обороны отразили 7 атак врага в районах восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее дубравы Донецкой области. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области и улучшить тактическое положение в районе Ласточкино Донецкой области. На шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага в районах населенных пунктов Золотая Нива и Равнополь Донецкой области. На Запорожском направлении силы обороны успешно отбили атаки врага в районах Новодаровки, ивового и Работиного.

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