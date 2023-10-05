В числе пораженных объектов пункт управления врага, 10 артиллерийских средств, склад боеприпасов.

Авиация и ракетные войска за сутки нанесли удары по 16 местам сосредоточения сил оккупантов, также в числе пораженных объектов пункт управления врага, артиллерийские средства и склад боеприпасов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке. В частности, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийским средствам и по складу боеприпасов противника.

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Относительно вражеских ударов по Украине Генштаб информирует, что за минувшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 60 авиационных ударов, совершили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданских. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, сегодня ночью, оккупанты атаковали Украину, применив 29 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 нашей противовоздушной обороной уничтожено 24 вражеских дрона.

Война в Украине: новости

Вчера СБУ сообщила об уничтожении вражеского комплекса противовоздушной обороны С-400 "Триумф" на Белгородщине в РФ. Дроны спецслужбы атаковали "Триумф" ночью 4 октября. Один такой комплекс стоит около $1,2 млрд.

На выложенных в российских соцсетях видео слышно около 20 взрывов в месте расположения "Триумфа" и его радиолокационной системы. После атаки в соседних населенных пунктах исчез свет.

Это уже второй комплекс "Триумф", который СБУ "забавовнила" в течение месяца. Первый был поражен в Крыму 14 сентября.

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