Министр обороны РФ Сергей Шойгу на днях в Пекине заявил о готовности РФ к переговорам по Украине, однако добавил, что условий для них не создано. Когда российские деятели приезжают в Пекин (и не только в Пекин), то начинают рассказывать, что на самом деле они готовы к миру, готовы к переговорам. Таким образом они подчеркивают, так сказать, свою конструктивность, спекулируют на определенных настроениях в разных государствах мира относительно скорого прекращения войны и стараются выглядеть как не агрессивные дикари, а почти как голуби мира.

Путин и Лавров в частности неоднократно говорили, что они приветствуют китайское мирное предложение

Так что в поведении Шойгу нет ничего удивительного. Глава российского МИД Лавров, когда был в Китае, во время переговоров с китайским коллегой Ван Йи говорил то же самое. И китайская сторона тогда подчеркивала, что, мол, Россия готова к переговорам. Поэтому Шойгу - очередной чиновник, который на внешней площадке делает вид, что РФ готова к восприятию каких-то мирных инициатив.

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Еще один момент: такие заявления-это некий определенный реверанс в сторону официального Пекина, лесть тому, от кого зависишь. Путин и Лавров в частности неоднократно говорили, что они приветствуют китайское мирное предложение (мирный план Китая, который, в частности предусматривает прекращение боевых действий и мирные переговоры, однако "безопасность одной страны не должна достигаться за счет расширения военных блоков").

Путин продолжит навязывать Украине отказ от временно оккупированных территорий

Но на деле позиция Российской Федерации отличается от того, что кремлевцы говорят относительно поддержки мирных инициатив, или положительной оценки китайского мирного плана. Ведь в китайском плане для россиян положительным моментом является только прекращение войны и начало переговоров, а дальше там немало спорных моментов. То есть для Путина, для Кремля в китайских предложениях единственным приемлемым пунктом является лишь то, чтобы Украина прекратила воевать и согласилась на переговоры. Тогда Путин продолжит навязывать Украине отказ от временно оккупированных территорий. Ведь что китайцы сказали в своем плане? Решать проблему путем переговоров, достижения компромисса. А позиция Путина относительно поиска компромисса очевидна: он хочет полностью Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области.

Фактически Путин хочет перевести все из состояния горячей войны в состояние переговоров, чтобы подготовиться к будущим военным действиям и закрепиться на оккупированных украинских территориях. Поэтому на самом деле то, что рассказывают кремлевцы во время визитов в Китай, или когда в Москве говорят о китайском мирном плане - это лишь политические заявления. Они хвалят китайскую позицию в целом, поскольку зависимы от официального Пекина, однако на самом деле ни один китайский план Кремлю не интересен. Россия хочет новых территорий.

Владимир Воля, политический эксперт