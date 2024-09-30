По словам эксперта, украинским военным нужно отодвигаться на другие линии обороны.

Боевые действия в Угледаре, что в Донецкой области, продолжаются. Сейчас 72 бригада держит этот участок фронта, находясь в очень критических условиях. Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо".

"Главные вызовы там сейчас в том, что враг с востока и запада пытается проводить фланговые окружения. Под главными рисками - дорога от Богоявленки до Угледара, которая является одной из базовых артерий обеспечения нашего плацдарма. Сейчас от Богоявленки до шахт, которые были захвачены в зоне Водяного, более 1 км, что позволяет врагу держать под огневым контролем эту линию обеспечения. Это как раз создает существенные риски для ведения боевых действий нашей бригадой", - подчеркнул он.

Военный эксперт, ссылаясь на мнения аналитиков, отметил, что в любом случае подразделения ВСУ должны отступать с этого участка, однако сейчас боевые действия там продолжаются.

Видео дня

"А некоторые зарубежные журналисты начинают говорить, что можно удерживать Угледар, если там будет обеспечена устойчивая логистика нашего плацдарма и гарнизона. Думаю, что риски гораздо больше, поэтому надо все-таки эту оборону постепенно сворачивать и дальше отодвигаться на другие линии обороны. Это прекрасно понимает наш Генштаб, но на многих участках фронта, где бы мы не сталкивались с подобными ситуациями, видим, что наши воины держат оборону до последнего", - добавил Згурец.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что армия РФ пытается окружить Угледар Донецкой области. По его словам, пока неизвестно, когда Силы обороны начнут отступление из города.

В свою очередь заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич предупредил о подготовке российских оккупантов к большим штурмам на Купянском направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: