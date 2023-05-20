В частности, РФ намерена захватить Бахмут, чтобы заявить хоть о каком-то успехе в войне против Украины.

Власти Российской Федерации продолжают считать захват Бахмута ключевой срочной целью в войне против Украины.

"За последние четыре дня, весьма вероятно, что Россия передислоцировала в несколько батальонов для укрепления Бахмутского сектора", - сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.

В частности, этому предшествовали тактические успехи украинских сил, добытые на флангах возле города до середины мая, и публично озвученные сомнения относительно настроенности сил группы "Вагнер" продолжать боевые действия в этом секторе.

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При этом, поскольку Россия предположительно держит в Украине относительно небольшое количество незадействованных боевых подразделений, эта передислокация свидетельствует о значительной решимости российского командования.

"Руководство России предположительно продолжает рассматривать захват Бахмута как ключевую неотложную военную цель, которая бы позволила им утверждать об определенном уровне успеха в конфликте", - заявила разведка.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, аналитики Института изучения войны считают, что Россия стянула в Бахмут элитные подразделения, но фланги россиян, похоже, остаются слабыми. Аналитики отметили, что ВСУ своими контратаками, предположительно, устранили угрозу окружения Россией украинских войск в Бахмуте и заставили российские войска выделить скудные военные ресурсы для защиты от ограниченных и локальных наступательных усилий, как, вероятно, и планировало украинское командование.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, украинские военные продолжают продвигаться на флангах под Бахмутом. Впрочем, освобождение территорий дается нелегко, поскольку российские оккупанты активно пытаются вернуть утраченные позиции.

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