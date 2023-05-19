На восточном участке фронта в эти сутки произошло 70 боевых столкновений.

Силы обороны отразили многочисленные атаки российских захватчиков в районе Марьинки, продолжаются тяжелые бои за Бахмут.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Отмечается, что оккупанты и в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. "В течение суток произошло 70 боевых столкновений на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои - за Бахмут и Марьинку", - информируют в Генштабе.

В частности, на Бахмутском направлении российские войска продолжают вести наступательные действия, продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также они вели безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Белая Гора.

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На Авдеевском направлении оккупанты вели наступательные действия в направлении Новокалинового, Степного, Авдеевки и Первомайского, успеха не имели. На Шахтерском направлении - в районе Новомихайловки, а на Купянском - Белогоровки Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток они наступательных действий не проводили. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ продолжают вести оборонительные действия.

По данным Генштаба, в течение этих суток россияне нанесли 6 ракетных и 51 авиационный удар по территории Украины, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня, применяли другие виды вооружений для обстрелов мирных населенных пунктов.

Сегодня в результате удара оккупантов подверглась разрушениям гражданская инфраструктура. В частности, в результате обстрела Кривого Рога Днепропетровской области, населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Берислав на Херсонщине, есть погибшие и раненые гражданские, уничтожены жилые частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на Фонте: последние новости

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что сейчас российские захватнические войска за сутки тратят на атаки около 25-30 тысяч снарядов.

Сегодня в ОК "Юг" отчитались об уничтожении установок, из которых российские оккупанты били по населению правобережья Херсонщины.

Между тем правозащитники сообщают, что россияне принудительно мобилизуют в свою армию шахтеров на оккупированных территориях Украины.

Также сегодня стало известно о гибели под Бахмутом пятерых бойцов полка Кастуся Калиновского - они отбивали штурм оккупантов.

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