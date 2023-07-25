Игнат замечает, что если у России будут такие союзники как Иран или другие страны, которые граничат с ней, и которые не будут под влиянием санкций, то осуществить контроль этих санкций будет чрезвычайно сложно.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечает наличие западных запчастей в российском оружии и призывает мир соблюдать санкции против страны-агрессора.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос относительно того, за счет чего, комплектующих какого происхождения, России удалось модернизировать ракету "Х-22" до "Х-32".

"Да какого происхождения? Западного, конечно. Потому что все, что хорошо летает и хорошо попадает, высокоточное оружие, - оно нуждается в западных комплектующих. Об этом уже все говорят, не скрывают, что есть фирмы-корпорации, которые изготавливают эту продукцию, и эта продукция каким-то образом, несмотря на большой санкционный список, попадает в государство-оккупант", - отметил Игнат.

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Он добавил, что здесь речь не идет даже о товарах двойного назначения.

"Нужно и другое блокировать. Блокировать все технологии, которые не должны попадать в Россию, для добычи газа, нефти, например, или других вещей. Развития технологического сектора, отрасли их военно-промышленного комплекса", - сказал спикер.

Игнат подчеркнул, что все это помогает России зарабатывать немалые средства, которые она направляет на агрессию против Украины.

"Поэтому санкции должны быть соблюдены, в любом случае. Контроль их важен. Но, вместе с тем отмечу, что если у них будут такие союзники как Иран или другие страны, которые граничат с Россией, и которые не будут под влиянием этих санкций, то осуществить контроль этих санкций будет чрезвычайно трудно", - отметил спикер Воздушных сил.

Также на вопрос о снижении в последнее время количества случаев применения российскими захватчиками ракет "Х-101" и "Х-555", и может ли это означать, что они создают запасы, Игнат заметил, что их применяют "не так уж редко".

"Недавно их применяли. Несколько недель назад - это уже для нас редко", - сказал он.

По мнению представителя ВС ВСУ, эти ракеты все же, возможно, враг придерживает для осуществления каких-то провокаций, поэтому к этому тоже нужно быть готовыми.

Россия обходит санкции

Недавно группа исследователей установила перечень западных компаний, чьи компоненты используются при производстве дронов-камикадзе Shahed-136, которыми Россия атакует Украину. Большинство из них являются американскими и лишь часть приходится на Японию, Канаду и Швейцарию.

Согласно Frankfurter Allgemeine Zeitung, Россия продолжает получать западные компоненты, которые используются в крылатых ракетах "Х-101", двух модификациях баллистических "Искандеров", а также гиперзвуковом "Кинжале".

В обломках боеприпасов находят компоненты американского, швейцарского, японского и немецкого производства. В Министерстве иностранных дел Германии предположили, что часть компонентов могла быть поставлена еще до начала полномасштабного вторжения.

На деталях сбитого иранского дрона, запущенного в ночь на 18 июля российскими оккупантами по Николаеву, обнаружили маркировку стран Запада. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фото сбитого иранского беспилотника: на нем видно, что на карбюраторе двигателя есть надпись "Сделано в Ирландии".

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