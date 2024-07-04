Россия жаждет получить украинские ресурсы, отметили в разведке Британии.

Продолжается война в Украине, и российские оккупанты вывозят с украинских земель полезные ископаемые.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки. В частности, там отмечают, что в Украине есть залежи железной руды, угля, титана, урана, марганца, золота и лития. И эти ресурсы являются вожделенными для России, в том числе и для того, чтобы измельчить экономику Украины, ограничивая Киев в доступе к полезным ископаемым и разрушая инфраструктуру.

"Одной из причин, почему Россия стремится улучшить транспортное сообщение в оккупированной части Украины, является желание добывать больше украинских полезных ископаемых. Российский оккупационный чиновник в Запорожской области ранее заявлял, что модернизация и строительство автомобильных и железнодорожных транспортных путей в Россию, что продолжается, улучшит пути сообщения не только для военной логистики, но и для экспорта зерна и полезных ископаемых", - отмечают в разведке Великобритании.

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Там также добавили, что к югу от Днепрорудного в Запорожской области Россия продолжает свою горнодобывающую деятельность, вывозя железную руду по железной дороге. Поезда, едут в Крым, откуда по Керченскому мосту переправляются в Россию.

"Эта деятельность не лишена риска, поскольку поездам приходится проезжать через районы, где, как известно, действуют украинские партизаны, которые уже взяли на себя ответственность за нападения", - добавили в разведке.

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Еще в августе 2022 года The Washington Post сообщал, что Россия получила полезных ископаемых с оккупированных украинских территорий на сумму $12 триллионов. Это более 60% угольных месторождений, 11% нефтяных и 20% газовых, а также более 40% залежей металлов Украины.

Кроме того, российские оккупанты продолжают воровать украинское зерно. Так, с февраля 2022 года на оккупированных территориях Украины оккупанты зарегистрировали 892 сельскохозяйственные компании. Более половины из них открыли предприниматели из российских регионов, остальные - "местные жители".

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