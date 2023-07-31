Прорыв обороны оккупантов может занять очень длительное время.

Политолог и офицер ВСУ Тарас Березовец рассказал о препятствиях, которые постигают его побратимов во время контрнаступления.

"Мы знаем о том, что ВСУ сейчас достигают определенного стратегического успеха и инициатива сейчас на стороне украинских Сил обороны. Я не все могу рассказывать, но, если говорить кратко, сейчас ВСУ перешли к демонтажу первой линии обороны противника. Этот демонтаж затянулся по очевидной причине - противник создал буферную серую зону. Первая линия обороны глубиной от 3 до 6 километров - это огромное расстояние полностью нашпигованное ловушками и минами", - сказал Березовец.

Он отметил, что прорыв обороны оккупантов может занять очень длительное время.

"Западные наши коллеги, военные инструкторы поверить не могут, что там много мин. Все поля в минах, Россия вложила миллиарды долларов в эти мины и все поля покрыты. Россияне даже не засыпают их землей, из дрона можно видеть миллионы мин. Это даже не шашки, это как яблоко "протыканое" иглой. Поля эти тянутся от границы с Белгородской областью и до Херсонщины. Объехать невозможно их. На каждом метре лежит мина. Люди не верят, что это возможно вообще. А оно возможно. И наши ВСУ героически прошли шесть километров, вдумайтесь, какой это подвиг", - добавил политолог.

Война в Украине - ситуация на фронте

Во время контрнаступления украинские воины в течение прошлой недели на Бахмутском направлении освободили от российских захватчиков 2 кв. км нашей земли.

Украинское контрнаступление наконец-то может добиться успеха. На фронт подтянулись свежие силы, вооруженные западной техникой, которые ломают русские зубы дракона.

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