Украинские воины успешно наступают в районах южнее города Бахмут, отметили в Минобороны.

Во время контрнаступления украинские воины в течение прошлой недели на Бахмутском направлении освободили от российских захватчиков 2 кв. км нашей земли.

Всего за время наступления на этом направлении защитники Украины деоккупировали 37 кв. км территории, сообщила во время включения из Military Media Center заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"...за прошедшую неделю на этом направлении Силы обороны освободили 2 кв. км. Украинские военные ведут успешные наступательные действия в районах южнее города Бахмут", - заявила чиновник.

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Контрнаступление ВСУ 2023 - что сегодня стоит знать

Президент Владимир Зеленский 10 июня подтвердил, что защитники и защитницы украинского государства начали контрнаступательные действия. Воины двигаются вперед на Донбассе и на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Уже освобожден ряд населенных пунктов, в том числе Старомайорское Донецкой области.

Вооруженные силы Украины имеют серьезные успехи на Бахмутском направлении. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что уже созданы условия для освобождения города Бахмут. По словам командующего, захватчики наполовину окружены.

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