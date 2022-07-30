Также проводит активные мероприятия восстановления путей логистического обеспечения.

Противник интенсивно проводит воздушную разведку на Южнобугском направлении.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Південнобузькому направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Поддерживает высокую интенсивность ведения воздушной разведки БПЛА", - говорится в сообщении.

Осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Осокоровка, Токареве, Карьерный, Ивановка, Лозовое, Большое Артакове, Кобзарцы, Шевченково, Широкое, Посад-Покровское, Украинка, Партизанское, Николаев и Днепровское. Нанес авиаудары вблизи Новогригорьевки и Андреевки.

Проводит активные мероприятия восстановления путей логистического обеспечения.

В акватории Черного моря корабельная группировка врага продолжает вести разведку и изолировать район ведения боевых действий. Продолжается дежурство носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" в акватории Черного моря с целью нанесения ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 30 июля 2022 самые активные бои с российскими оккупантами продолжаются на востоке Украины. Захватчики пытаются вести штурмовые действия с разных направлений, но без успеха.

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