По словам военных, ситуация в Часовом Яру не стала спокойнее.

Российские оккупанты продолжают разрушать Часов Яр, обстреливая КАБами, ствольной артиллерией и системами ТОС. Сейчас ситуация в городе остается напряженной. Об этом заявил представитель пресс-службы 24-й ОМБр им. короля Даниила Иван Петричак в эфире "Эспрессо".

"Если говорить о количестве артиллерийских обстрелов со стороны врага с начала этой операции, когда Силы обороны отходили на сторону канала, где обустроены наши позиции, то количество обстрелов уменьшилось, стало тише. Однако это не означает, что ситуация в Часовом Яру стала спокойнее. Продолжаются стрелковые бои, артиллерийские дуэли, контрбатарейная борьба. Враг продолжает разрушать населенный пункт. Регулярно по Часовому Яру и вглубь города залетают российские КАБы, ствольная артиллерия, а самыми разрушительными являются системы ТОС (вражеские огнеметные системы - УНИАН), которые ночью прилетают и фактически складывают дома", - отметил он.

Петричак отметил, что эвакуация и логистика работала все время, поэтому это позволяло подвозить боеприпасы и доставлять раненых.

"Мы в крайние дни перед тем, как Силы обороны оставляли тот разрушенный район города, пытались снять, как это все происходит, чтобы показать зрителям и всему обществу, почему так важно отойти оттуда. Держать там территории было сложно, потому что враг планово разрушал все - и дома, и позиции - перемешивал с землей. Крайняя эвакуация состоялась накануне, которую мы сняли и скоро обнародуем на бригадной ютуб-странице, поэтому вскоре это можно будет увидеть", - анонсировал представитель бригады.

Часов Яр - последние новости

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что армия РФ положила за время операции по взятию одного или полтора квартала Часового Яра около 5 тысяч солдат.

"Российские матери и жены должны знать, что их 5 тыс. человек не вернется домой, потому что пытались взять определенный район населенного пункта", - сказал он.

Также в ВСУ показали фото, на которых можно увидеть, как россияне превратили Часов Яр в одни руины, однако украинские защитники продолжают героически сдерживать врага.

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