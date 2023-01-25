Враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском направлении, несмотря на многочисленные потери.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о ситуации на разных направлениях, речь идет в вечерней сводке.

"Враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском направлении, несмотря на многочисленные потери. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отбиты. На остальных направлениях оккупанты обороняются. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, вражеских наступательных группировок не выявлено", - говорится в сообщении.

Как отмечается, артиллерийским обстрелам подверглись районы более двадцати населенных пунктов. Среди них - Михальчина Слобода, Леоновка и Ясная Заря Черниговской области и Бударки, Ветеринарное, Гатище, Волчанск, Красное Первое, Нескучное и Стрелечье Харьковской области.

Видео дня

На Купянском направлении враг обстрелял Синьковку, Ивановку, Котляровку и Табаевку Харьковской области и Стельмаховку Луганской области.

Также в Генштабе сообщили, что на Лиманском направлении под огневое поражение попали Макеевка, Площанка, Краснопоповка и Невское Луганской области и Ямполовка - Донецкой.

Кроме того, на Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись районы семнадцати населенных пунктов. В частности, Спорное, Бахмут, Ступочки, Белогоровка, Красная Гора, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой области.

"На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Богоявленки, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области. На Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы двадцати населенных пунктов. Среди них - Времевка, Свободное Поле и Новополь Донецкой области, а также Малая Токмачка, Новоданиловка и Орехов на Запорожье. На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись шестнадцать населенных пунктов, в частности Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Белозерка, Новокаиры, Републиканец и Херсон", - говорится в сводке.

Война в Украине - актуальное

Сегодня стало официально известно о том, что ВСУ оставили Соледар, где российская армия сточила уже не одно подразделение о броню украинских военных.

Вместе с тем ВСУ остаются в Бахмуте, пока в городе есть условия его удерживать.

Накануне СМИ узнали о просьбе Вашингтона к Киеву оставить кровопролитные бои на Донбассе и сосредоточиться на освобождении юга. Но Зеленский не готов отказаться от Бахмута.

Вас также могут заинтересовать новости: