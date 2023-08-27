На этом участке фронта сосредоточены подразделения двух групп войск, а именно, "Запад" и "Центр".

Участок фронта протяженностью почти 140 км оживился, привлекая к себе внимание. Данный участок фронта это не только зона боевых действий, но и плацдарм для масштабной российской ИПСО, призванной посеять в украинцах панику, а российским потребителям - вселить веру в их армию.

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что именно по этой причине "российские пропагандисты действия на Лимано-Купянской оси называют началом, разогревом перед неким эпическим наступлением, сравнивают Купянск с Бахмутом и грезят походом на Харьков".

Однако, на этом участке фронта сосредоточены подразделения двух групп войск, а именно, "Запад" и "Центр" - суммарно это вторая по численности концентрация сил во всей зоне боевых действий, после Запорожской.

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При этом, как отметил эксперт, у группы войск "Запад" не наступательный потенциал, а оборонный.

"Какова вероятность успешного наступления и прорыва обороны противника подразделениями, у которых не наступательный функционал, а оборонный?", - задался вопросом аналитик.

Он отметил, что продвижение ценою обескровливания своего ресурса, пригодного для обороны, приводит к тому, что и оборону невозможно будет держать.

Аналитик напомнил, что во второй половине июня развернулось российское наступление на Лиман, но оно закончилось провалом, как и наступление на Купянск, начавшееся с конца июля-начала августа.

Коваленко отметил, что по итогу, начавшееся российское масштабное наступление по Лимано-Купянской оси со второй половины июня так и не достигло ни одной поставленной цели. А среди них были: показать свои наступательные способности, отвлечь внимание Генштаба ВСУ с юга на восток и заставить рассредоточить силы, для уменьшения давления в Запорожской области, превратить Купянск во второй Бахмут и отвлекать внимание уже внутренней аудитории от провалов на юге.

Ситуация на Лимано-Купянском направлении

Российские оккупанты продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и продвинулись вперед. Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны. При этом в Институте отметили, что не обнаружили свидетельств прибытия новых российских частей или соединений на Купянское и Лиманское направления.

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