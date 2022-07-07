На Волынском и Полесском направлениях изменений в состоянии и деятельности подразделений вооруженных сил Беларуси не отмечено.

Враг удерживает отдельные подразделения военных в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Об этом на странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях изменений в состоянии и деятельности подразделений вооруженных сил Беларуси не отмечено. На Сиверском направлении признаков создания наступательной группировки противника не обнаружено. С целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны, враг удерживает отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении.

Противник осуществлял артиллерийские обстрелы и наносил авиационные удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Волковка, Мирополье, Кондратьевка и Есмань Сумской области.

Как сообщал УНИАН, 2 июля стало известно, что Суммы продолжают существенно повышать обороноспособность города для чего среди прочего устанавливаются защитные сооружения. По словам мэра Александра Лысенко, все усилия городской власти направлены на то, чтобы суммы были защищены на случай повторной попытки русских захватить его.

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