Отмечается, что пострадали два человека.

Российская оккупационная армия ударила по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области. В результате обстрела пострадали люди и есть повреждения.

"Укрзализныця" в своем Telegram-канале сообщила, что в результате обстрелов получили ранения два железнодорожника.

Отмечается, что одного пострадавшего госпитализировали, а другому – оказали медицинская помощь на месте.

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Также повреждены здания и подвижной состав.

Российские удары по Украине - главные новости

В ночь на 21 января 2025 года российская оккуппационная армия снова нанесла удар по спящим городам Украины ударными дронами-камикадзе типа Shahed.

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщили, что БПЛА фиксировали в северной части Киевской области, в Черниговской, Сумской областях, в северной, восточной и южной частях Полтавской области, в северной части Днепропетровской области, в центре Кировоградской области, в западной части Черкасской области и границе Николаевской и Одесской областей.

Стоит отметить, что во время прошлой ночной атаки россияне применили 141 ударный дрон типа Shahed, беспилотники-имитаторы различных типов и баллистическую ракету "Искандер-М".

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