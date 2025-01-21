Украина под атакой ударных дронов

Воздушная тревога охватила более чем половину страны.

Этой ночью в небе Украины фиксируют российские дроны-камикадзе типа "Shahed", за ними "охотятся" силы противовоздушной обороны.

В официальном Telegram-канале Командования Воздушных сил Вооруженных сил сообщают, что БПЛА видят в северной части Киевской области, на Черниговщине, Сумщине, в северной, восточной и южной частях Полтавщины, в северной части Днепропетровщины, в центре Кировоградщины, в западной части Черкасской области и границе Николаевской и Одесской областей.

Информация обновляется...

Видео дня

Вас также могут заинтересовать новости: