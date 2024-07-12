Они формируют иллюзию воздушной цели для того чтобы перегрузить работу ПВО.

Россияне применяют имитаторы ударных БпЛА чтобы перегрузить работу украинской ПВО. Об их опасности рассказал в эфире КИЕВ24 военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Он отметил, что любые имитаторы имеют целью формировать иллюзию воздушной цели для того чтобы перегрузить работу бригад ЗРК и вообще систем ПВО.

Для этого используют наиболее простой вариант летательного аппарата, в который ставятся средства, имитирующие настоящий ударный БПЛА. И благодаря их массовому применению происходит перегрузка средств ПВО.

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Он отметил, что оккупанты не останавливаются, ищут пути повышения своей эффективности и в таких условиях эта борьба для наших Сил обороны усложняется.

Это противостояние было, есть и будет, отметил эксперт, поэтому Украине нужно больше средств ПВО.

Российские воздушные атаки - новости

Оккупанты в ночь на 12 июля запустили по Украине имитаторы ударных БПЛА. Как сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, оккупанты атаковали в течение ночи - 19-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136 и беспилотниками неустановленного типа.

Он отметил, что враг использует имитаторы ударных БПЛА с целью перегрузки противовоздушной обороны. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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