На фоне и во время визита президента Зеленского в США боевая активность со стороны противника может быть увеличена, и к этому нужно быть готовыми.

Россия путем обострения ситуации на Донбассе пытается сорвать переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе на своей странице в Facebook.

"Задачей противника является спровоцировать нас на НЕ-адекватный ответ, а затем на своем высшем уровне заявить об "... агрессивных действиях Украины" и создать напряжение, в идеале - сорвать соответствующие переговоры президента Украины с президентом США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе - на тему участия США в таком урегулировании", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на фоне и во время визита президента США боевая активность со стороны противника может быть увеличена, и к этому надо быть готовыми.

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Боевики с утра 28 августа били из артиллерии по Авдеевке.

По словам свидетелей, боевики попали в завод металлоконструкций, что повлекло пожар. Работники станции Авдеевка и пассажиры были эвакуированы в укрытие. В связи с боем железнодорожное движение в Донецкой области в течение трех дней будет курсировать с ограничениями.

В результате ранены и получили боевые травмы девять украинских военнослужащих.

Автор: Екатерина Гирнык