На днях в Луганске похоронили 31 жертву обстрела Кременского дома для людей преклонного возраста, чтобы никто из свидетелей событий не попал на кладбище и не рассказал правду.

Россияне пытаются скрыть от местных жителей, что их танки в марте расстреляли 56 пожилых людей в оккупированной Кременной.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Русские расстреляли из танка 56 пожилых людей в Кременной, а теперь пытаются скрыть правду", - отметил он.

По словам председателя ОВА, на днях, через четыре месяца после трагедии, вина за которую полностью лежит на оккупантах, в Луганске устроили демонстративное захоронения 31 жертвы обстрела Кременского дома для людей преклонного возраста.

"Почему в Луганске? Чтобы никто из свидетелей событий вдруг не попал на кладбище и не рассказал правду", - пояснил он.

Гайдай напомнил, что жители Кременной – и переселенцы, и те, кто остается в оккупации, помнят, как 11 марта российские танкисты в упор расстреляли дом престарелых, в результате чего люди, которые доживали свой век в этом заведении, погибли на месте.

"Русские просто подогнали танк, поставили его напротив дома и начали стрелять, пока не убили всех. Добраться до места трагедии тогда было невозможно – территорию захватили оккупанты. Эвакуационный коридор враг не предоставил ни до расстрела, ни после", - рассказал он.

Гайдай уточнил, что всех остальным пациентам из подобных заведений в Луганской области жизнь спасли, эвакуировав их в безопасные регионы Украины.

"Сейчас россияне вспомнили о своем преступлении и пытаются скрыть правду. Оккупанты говорят, что якобы украинские военные использовали стариков как живой щит. Но ведь о жертвах со стороны наших бойцов россияне не сообщают, потому что их там не было. Это враг цинично расстрелял заведение вместе с подопечными. А сейчас не оставляет попытки списать свою вину хотя бы в глазах местного населения", - добавил он.

Как уже сообщал УНИАН, после коварного обстрела дома престарелых выжили 15 человек. Рашисты похитили и вывезли их на оккупированную территорию в Сватово в областной гериатрический интернат.

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