После тактического отхода из Авдеевки россияне распределили силы на три точки.

Россия после тактического отступления войск Украины из Авдеевки сориентировала внимание на три точки Бахмутского направления - Богдановку, Ивановское и на клещеевские высоты.

Там Вооруженным силам крайне трудно, ведь пока оккупанты пускают рои FPV-дронов по позициям украинцев, в армии хватает артиллерийского ресурса разве что на оборону, заявил начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный. Именно его подразделение сейчас защищает Бахмутское направление.

"Артиллерийских выстрелов нам хватает только на оборону из-за задержки помощи", - отметил Нагорный телеканалу "Эспрессо".

По словам майора Нацгвардии, Россия в разы увеличила применение артиллерии и высокоточных боеприпасов (известных как снаряд "Краснополь"). Сейчас ВСУ везет, что не всегда оккупанты могут применять БПЛА в плохую погоду. Но, когда есть солнышко, в небо поднимаются рои из FPV-дронов, дронов аэроразведки, и это все усложняет, подчеркнул Нагорный.

Он считает, что Россия ставит целью выйти на границы линии Северский Донец - Донбасс с последующим захватом города Часов Яр. "То есть аванпоста донецкой крепости - это города Славянск, Дружковка, Константиновка, Краматорск", - уточнил он.

Начальник штаба артиллерии бригады "Рубеж" говорит, что такой интерес врага является логичным, ведь оккупантам нужно взять под контроль логистические узлы. С этой целью Россия привлекает к атакам штурмовые группы воздушно-десантных войск РФ и они хорошо подготовлены, констатирует Нагорный.

Возле Ивановского небо аж серое из-за дронов РФ - что говорят в ВСУ

Сегодня начальник группы беспилотных систем 241 ОБР ТРО Дмитрий Спасиба также упомянул о проблеме чрезвычайно большого количества дронов вблизи Авдеевки. Речь шла о боях, которые разворачиваются в зоне населенного пункта Ивановское, упоминал он.

По словам Дмитрия, обе стороны привлекают к спецоперациям дроны, однако у России их значительно больше, поэтому она свободна в своих действиях и часто атакует оружием хаотично. "Их настолько много, что небо становится серое", - говорил он.

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