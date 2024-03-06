Возле населенного пункта Ивановское вблизи Авдеевки сейчас активная фаза применения дронов. Об этом сказал начальник группы беспилотных систем 241 ОБР ТРО Дмитрий Спасиба (позывной "Spas") в эфире телемарафона.
Он рассказал, что возле населенного пункта Ивановское на Бахмутском дроны применяют как Силы обороны, так и оккупанты. Но у врага их большее количество, часто они применяют их хаотично.
"А наши специалисты применяют под определенную цель для поражения силы противника", - отметил Спасиба.
Обычно эти "птички" используются для уничтожения живой силы противника и скоплений вражеской техники, уточнил он.
По словам военного, дроны оккупантов, в том числе "Ланцеты", летают круглосуточно, потому что у них есть значительное преимущество в количестве.
"Их настолько много, что небо становится серое", - подчеркнул Спасиба.
Он отметил, что украинские бойцы "перемалывают" российских оккупантов возле поселка Ивановское, там постоянно идут бои.
Что известно о боях возле Ивановского
Сейчас возле населенных пунктов Ивановское и Богдановка (Бахмутское направление) происходят жестокие бои с российскими оккупантами. 5 марта представитель 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Роман Гасько отметил, что говорить о каких-то радикальных изменениях на линии фронта пока преждевременно. Работают различные подразделения, направление достаточно активное, но каких-то результатов пока нет у врага
Относительно контроля РФ над упомянутыми населенными пунктами, Гасько уточнил, что ситуация каждый день разная - она меняется "постоянно в разные стороны", но говорить о полном контроле над тем или иным населенным пунктом по всей линии соприкосновения на этом направлении не представляется возможным.