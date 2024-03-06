В ВСУ рассказали о важных нюансах боев, которые идут за Ивановское.

Возле населенного пункта Ивановское вблизи Авдеевки сейчас активная фаза применения дронов. Об этом сказал начальник группы беспилотных систем 241 ОБР ТРО Дмитрий Спасиба (позывной "Spas") в эфире телемарафона.

Он рассказал, что возле населенного пункта Ивановское на Бахмутском дроны применяют как Силы обороны, так и оккупанты. Но у врага их большее количество, часто они применяют их хаотично.

"А наши специалисты применяют под определенную цель для поражения силы противника", - отметил Спасиба.

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Обычно эти "птички" используются для уничтожения живой силы противника и скоплений вражеской техники, уточнил он.

По словам военного, дроны оккупантов, в том числе "Ланцеты", летают круглосуточно, потому что у них есть значительное преимущество в количестве.

"Их настолько много, что небо становится серое", - подчеркнул Спасиба.

Он отметил, что украинские бойцы "перемалывают" российских оккупантов возле поселка Ивановское, там постоянно идут бои.

Что известно о боях возле Ивановского

Сейчас возле населенных пунктов Ивановское и Богдановка (Бахмутское направление) происходят жестокие бои с российскими оккупантами. 5 марта представитель 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Роман Гасько отметил, что говорить о каких-то радикальных изменениях на линии фронта пока преждевременно. Работают различные подразделения, направление достаточно активное, но каких-то результатов пока нет у врага

Относительно контроля РФ над упомянутыми населенными пунктами, Гасько уточнил, что ситуация каждый день разная - она меняется "постоянно в разные стороны", но говорить о полном контроле над тем или иным населенным пунктом по всей линии соприкосновения на этом направлении не представляется возможным.

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