Они сняты с должностей, арестованы, погибли или ранены.

По имеющейся информации, командование ВС РФ с началом вооруженной агрессии против Украины потеряло несколько военных руководителей из состава высших офицеров.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

А именно:

командующего 1-й танковой армии генерал-лейтенанта Сергея Киселя, снят с должности командующего 6-й общевойсковой армии;

генерал-лейтенанта Владислава Ершова, снят с должности и арестован;

начальника штаба – заместителя командующего 35-й общевойсковой армии генерал-майора Сергея Ныркова, был тяжело ранен;

начальника штаба – заместителя командующего 36-й общевойсковой армии генерал-майора Андрея Серицкого, был тяжело ранен;

заместителя командующего 41-й общевойсковой армии генерал-лейтенанта Андрея Суховецкого, погиб;

командующего 49-й общевойсковой армии генерал-лейтенанта Якова Рязанцева, погиб;

командующего 58-й общевойсковой армии генерал-лейтенанта Михаила Зуська, снят с должности и арестован.

Как писал УНИАН, по состоянию на 30 марта Вооруженные Силы Украины уничтожили 17,3 тысячи оккупантов, 1,7 тысячи бронированных машин и сотни танков.

В России масштабные потери признавать боятся.

Из-за провала плана с блицкригом Украины российское руководство вынуждено искать военной помощи у поддерживаемых режимом Путина боевиков и "республик".

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