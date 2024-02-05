Генерал заметил, что существует реальная опасность для гражданского населения.

Русские диверсионно-разведывательные группы регулярно пытаются прорвать украинскую границу в Сумской и Черниговской областях, а также в Богодуховском районе Харьковщины.

Как сообщил командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев в эфире телемарафона, в Украину заходят подготовленные офицерские группы, в состав которых входят спецслужбы.

"В состав ДРГ входят 10-12 человек. Это - офицерские группы из состава спецслужб РФ, а также ГРУ Генштаба РФ. Следует понимать, что это офицерские группы, имеющие хорошую подготовку. Их цель действовать только в приграничье. Это небольшая зона, несколько километров вдоль государственной границы протяженностью одна тысяча км. И они будут пытаться совершать террористические действия против гражданского населения или военнослужащих", - отметил Наев.

Генерал подчеркнул, что государственная граница в Черниговской, Сумской и Богодуховском районе Харьковской области - это линия боевого столкновения, поэтому местные должны быть осторожными.

Российские диверсанты

Вечером 3 февраля на Сумском направлении российская диверсионно-разведывательная группа в составе десяти оккупантов пыталась пересечь границу Украины, но получили достойный отпор от украинских Сил территориальной обороны. Командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что вражеская диверсионная группа понеся потери, сменила тактику и разделились на две группы. Одна из групп эвакуировали ликвидированных и раненых, другую-прикрывала артиллерия. В результате полуторачасового боя, враг понес потери и был отброшен далеко за пределы украинской границы.

Стоит отметить, что российские диверсанты уже не раз пытались проникнуть в Украину с севера. На днях в Сумской области был установлен запрет на движение транспортных средств на участках дорог в пределах 5-километровой зоны у границы, чтобы недопустить потерь среди гражданского населения приграничья Сумской области.

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