Накануне выборов Путину придется продемонстрировать успехи, отметил эксперт.

Запад должен полностью поддержать и вооружить Украину для борьбы против российской агрессии. Если этого не сделать, через несколько лет НАТО будет в состоянии войны с Россией.

Уверенность в этом высказал британский полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон, комментируя слухи о том, что сейчас Россия готовит "решающее наступление", способное повернуть ход войны в ее пользу, передает The Telegraph.

Он отметил, что накануне выборов Путину придется продемонстрировать успехи на местах, и, учитывая все, сейчас у него есть явный стимул сделать "все возможное" в своей "специальной военной операции".

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Эксперт напомнил, что, по оценкам Института изучения войны российские военные, скорее всего, не смогут провести эффективное наступление с захватом новых территорий в Харьковской области, однако, предупредил: "Это не означает, что такое нападение невозможно".

По его мнению, не исключено, что Путин может задействовать более мощное оружие (ядерное, химическое или биологическое) и, конечно же, он не остановится на украинской границе, а потому Западу пора наконец-то "проснуться":

"Те на Западе, кто верит, что за прекращением огня может последовать возвращение к "нормальности", - полнейшие дураки. Никто из тех, кто хоть немного разбирается в Кремле, не верит в то, что Путин с уверенностью остановит свой марш на Запад. Склонность к милитаризации российского государства и нарастающие призывы к более масштабному наступлению должны служить предупреждением о том, что Западу необходимо проснуться".

Как писал УНИАН, американский журнал Foreign Affairs опубликовал мнение, что Украина может победить в развязанной Россией войне посредством обороны.

Указывалось, что этот вариант на Западе сейчас по большей части игнорируют, и зря, ведь победа Киева и его западных партнеров во многом заключается в том, чтобы не дать президенту России Владимиру Путину достичь его стратегических целей: ослабить Киев, захватить как можно больше территории и не допустить дальнейшей интеграции Украины с Европой.

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