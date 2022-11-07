Пока что погода играет против украинской армии.

Наступление ВСУ на Херсон замедлилось, потому что нынешние погодные условия делают ситуацию легче для обороняющейся стороны и тяжелее для атакующей стороны. В то же время, поведение россиян относительно тактики обороны Херсона противоречиво, считает военный эксперт Денис Попович.

"Там очень интересные события, которые происходят в Херсоне. Зачем-то россияне переодеваются в гражданскую одежду, там остаются, то есть вот как бы тоже странные действия с их стороны. С одной стороны они отводят кадровые части, с другой стороны они усиливают позиции и таким вот образом они оставляют опытных военных переодетых в гражданскую одежду. Формируются диверсионные группы, которые будут действовать, включаться к действию в определенный момент.

Поэтому мы не спешим наступать на Херсон по-хорошему. Там действительно такая знаете противоречивая ситуация. Они укрепляют позиции мобилизованными. Они вроде как город сдавать не собираются, они строят укрепления, перебрасывают войска в общем-то и ждут, готовят город к бою", - сказал Попович.

Ситуация в Херсонской области

В Бериславе на Херсонщине оккупанты заставляют местных эвакуироваться до 10 ноября. Людей из Херсонщины вывозят в оккупированный Крым с последующим переселением на территорию России.

В российских пабликах распространяется информация о том, что российские войска якобы отступают с правого берега Херсонщины на левый.

По информации Генштаба, российскую оккупационную администрацию из Херсона переместили в Скадовск.

Также в Генштабе сообщают, что оккупанты в Херсоне переодеваются в гражданскую одежду, занимают дома мирных жителей и готовятся к уличным боям в городе.