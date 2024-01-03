Эта модернизация была сделана для противодействия ПЗРК.

Россия модернизировала свои ракеты Х-101 тепловыми ловушками. Обломки этих боеприпасов уже нашли на территории Украины после последних атак врага.

"Модернизация ракеты Х-101, на которую россияне установили тепловые ловушки, появились в последних ударах по территории Украины. В частности, по Киеву. Обломки таких ракет наши специалисты уже разбирали и видели. Вчера я общался с директором Института судебных экспертиз Минюста, специалисты которого участвуют в анализе каждого удара. Он говорил, что действительно речь идет о дополнительных модулях, которые имеют тепловые и специально отстреливающие устройства", - заявил аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо".

По его словам, эта модернизация может влиять только на работу ПЗРК. Тогда как Gepard или ПВО с другими системами наведения не будут иметь никаких проблем по уничтожению таких воздушных целей.

Видео дня

"Такая модернизация ракет Х-101 россиянами в основном касается противодействия ПЗРК, или же ракетам противовоздушных систем с тепловой головкой самонаведения. На работу тех же Gepard, которые уничтожают воздушные цели путем пушек, или систем ПВО с другими системами наведения, модернизация ракет Х-101 никак не влияет. Вчерашний показатель в 85% сбитых ракет х-101 подтверждает, что такая модернизация существенно не влияет на работу наших сил ПВО", - пояснил эксперт.

Модернизированная ракета Х-101

В конце 2023 года в Сети появилось видео, которое демонстрирует отстрел тепловых ловушек с российской крылатой ракеты Х-101 во время массированного удара по Украине 29 декабря 2023 года.

Россия всего лишь добавила к старой версии Х-101/555 систему отстрела ловушек Л-504 862-4-22, поэтому ни о какой "страшной" модернизации мы говорить не можем, заявил военный эксперт Александр Коваленко.

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