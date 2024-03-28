Россияне будут пытаться распространять фейки о бунтах в украинской армии.

Россияне готовятся кампанию по дезинформации украинцев и дискредитации ВСУ на фоне попытки нового наступления летом. Информационная эскалация прогнозируется на май-июнь. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Они пытаются внушать, что Вооруженные Силы не то, что не способны дойти до границ 91-го года, но и даже удержать то, что есть", - сказал Коваленко.

По его словам, параллельно с такими нарративами россияне будут пытаться распространять фейки о бунтах в украинской армии.

"Они выдумывают различные истории о бунтах офицерского состава против нового главнокомандующего. Там очень богатая плеяда фейков", - рассказал он.

За основу кампании россияне будут брать определенные события на фронте и в тылу ВСУ: они будут "раздувать" настоящие масштабы причиненного ущерба.

"Удар КАБом по Харькову - за этим сразу же "облако" 350 тысяч, которых не существует, но которые пойдут на Харьков. Удар по Сумщине - за этим облако, что там есть 100 тысяч людей каких-то, которые соберутся и пойдут на Сумы", - добавил он.

Новое наступление РФ - детали

В ближайшие месяцы начнется большое наступ ление российских войск. Речь идет о конце мая или июне. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американской телерадиокомпании CBS News, которое проходило на окраине города Сумы вблизи российской границы.

"А к этому нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда действительно радуются, что мы стабилизировали ситуацию. Я говорю, что нам нужна помощь сейчас", - сказал Зеленский.

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