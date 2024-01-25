Во время одной из сегодняшних воздушных тревог россияне выпустили управляемую ракету Х-59, которая летела в направлении Николаевщины.

В Черном море россияне в течение длительного времени держат на боевом дежурстве ракетоносители, а их фиксированное количество не меняется даже во время шторма.

Зачем враг использует такую тактику и о какой угрозе с воздуха и моря это свидетельствует, в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Сейчас видим, что активность ракетоносителей остается также достаточно высокой. Три ракетоносителя находятся на боевом дежурстве, один надводный и два подводных. Общий залп калибров состоит до 16 единиц. Такая конфигурация ракетоносителей держится уже достаточно долгое время. Враг не выводил в начале года ракетоносители почти, но потом, несмотря на шторм, вывел и зафиксировал. Сейчас проводит ротацию, пополнение и уменьшение, но не убирает ракетоносители с боевого дежурства", - акцентировала Гуменюк.

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Она отметила, что такая тактика постоянного боевого дежурства российских ракетоносителей в Черном море может означать как подготовку к предстоящему удару "Калибрами", так и использоваться врагом с целью рассредоточить внимание украинских сил ПВО.

"Это может свидетельствовать и о подготовке к предстоящему удару с применением ракет морского базирования, а также может быть направлено и на рассредоточение усилий нашей противовоздушной обороны во время воздушных атак, с использованием ракет именно воздушного базирования или применением баллистики. Это то, что враг в последнее время держит в приоритете. Морские ракетоносители, находясь на дежурстве, все же перебирают на себя определенную часть внимания ПВО",- подчеркнула Гуменюк.

Также в воздушном пространстве юга Украины время от времени активизируется тактическая авиация врага.

"Уже сегодня днем была снова результативная работа наших систем противовоздушной обороны, враг во время одной из воздушных тревог выпустил управляемую ракету Х-59, которая летела в направлении Николаевщины. Мы отработали по ней результативно и ракета была уничтожена", - акцентировала Гуменюк.

Она отметила, что припортовая инфраструктура на юге Украины "не прекращает быть интересом для врага и его приоритетом".

"Защита с моря существенно продумана, но даже удачная боевая работа по дронам над морем, которые мы пытаемся сбивать именно над морем чтобы нанести наименьший ущерб. Все же, она не исключает таких случаев, которые произошли в том числе этой ночью, когда пораженный вражеский дрон инерционной траекторией способен еще наносить повреждения жилым кварталам. Именно поэтому мы постоянно подчеркиваем, переходить в укрытие, даже если вы верить в наши средства противовоздушной обороны", - акцентировала Гуменюк

Российские атаки на Украину - детали

Россия готовит новую тактику применения шахедов, с этой целью оккупанты пытаются разведать готовность и меткость систем украинской ПВО. эровик Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что вражеские беспилотники ночью заходят на удар из акватории Черного моря и применяют сложное маневрирование, чтобы разведать расположение систем ПВО и спланировать будущие мощные акции.

В ночь на 25 января, российские захватчики атаковали южные регионы Украины дронами типа Shahed-131/136 двумя волнами. Под основной удар попала Одесса, там есть разрушения и раненые люди.

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