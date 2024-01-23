В акватории находятся ракетоносители с 12-ю "Калибрами" на борту.

Сейчас количество кораблей ЧФ РФ, дежурящих в Черном море, вновь изменилось, среди них - подводная лодка с ракетами. Как сообщили в Силах обороны юга Украины, сейчас российская группировка в акватории Черного моря уменьшилась.

"Вражеская корабельная группировка, которая была развернута в количестве 12 кораблей, уменьшила присутствие больших десантных кораблей на четыре единицы. Осталось - два. Количество ракетоносителей также уменьшено до двух", - рассказали в ВСУ.

В частности, сейчас на боевом дежурстве в Черном море находится два ракетоносителя - подводная лодка и надводный корабль. Они имеют наготове 12 ракет типа "Калибр".

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Сообщается, что уровень ракетной угрозы с моря остается стабильно высоким. Населению на сигналы тревоги нужно реагировать оперативно.

Ситуация в Черном море - последние новости

В Черном море стало больше "Калибров". Так, утром 23 января на боевом дежурстве находилось десять российских кораблей, среди которых - два надводных ракетоносителя, снаряженные 16 крылатыми ракетами типа "Калибр". В Азовском море патрулировал один российский корабль. Впоследствии ситуация изменилась - в Черном море было зафиксировано уже три носителя "калибров" ЧФ РФ. Уровень ракетной опасности оценивался как очень высокий.

Говорилось, что на фоне начавшего утихать шторма захватчики вывели на дежурство подводный ракетоноситель. Общий залп ракет типа "Калибр" достиг двух десятков.

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