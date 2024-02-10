Он добавил, что украинские генералы принимают решения, исходя из минимизации человеческих потерь.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал возможность вывода украинских войск из Авдеевки Донецкой области.

Во время разговора с журналисткой Юлией Латыниной Подоляк призвал дождаться военного анализа текущей ситуации в городе от нового главкома Александра Сырского. Он предостерег от преждевременных выводов о том, что "все потеряно".

"Россия накапливает ресурс, который не жалко. Она тратит на то, чтобы идти вперед дрон, снаряд и мобилизованного. При чем в такой последовательности: сначала потратим много мобилизованных, потом дополнительно потратим снаряды, а в конце потратим дрон. То есть, Россия будет количественно давить", - пояснил Подоляк.

Советник главы ОП также отметил, что тактика оставления населенных пунктов один за другим будет неудачной. Он добавил, что генералы принимают решения, исходя из минимизации человеческих потерь.

Ситуация в Авдеевке - детали

Аналитики считают, что наши бойцы могут покинуть город из-за того, что не имеют достаточного количества боеприпасов. В DeepState 8 числа сообщали, что противникам удалось захватить 18% территории Авдеевки.

Бои происходят уже не только в частном секторе на севере Авдеевки, но и в пределах городской застройки. Об этом сказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

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