Посол Германии в Украине заверила министра обороны Украины, что такой документ готовится и будет направлен Украине.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина пока не получила официального письменного подтверждения предоставления Германией 5 тысяч шлемов в рамках оборонной помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

По словам министра, Украина обновила свое обращение от Министерства обороны через институт атташе по военным вопросам в посольствах.

"Мы обратились еще раз с дополнительным перечнем потребностей в интересах Вооруженных сил Украины, чтобы обеспечить отпор, держать строй, защищать наших воинов и сделать вероятное вторжение дорогостоящим для агрессора, а соответственно не допустить его", - отметил он.

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Резников прокомментировал предложение немецкого правительства по поставке Украине военных касок.

Он рассказал, что, среди прочего, в присланном перечне Украина просила не только о касках, но и о других системах защиты и оружии.

По словам министра, кроме военной помощи Украина просила прекратить блокирование со стороны правительства Германии поставок ей оружия другими странами, однако Германия продолжает блокировать приобретение Украиной летального оружия через агентство NSPA (Агентство НАТО по поддержке и снабжению).

"По состоянию на сегодняшний день, кроме публичного заявления моей коллеги, министра обороны Германии на заседании правительства, что они готовы нам дать 5 тыс. касок, ни одного письменного сообщения мы официально пока не получали", - сказал Резников.

Он добавил, что посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заверила его, что такой документ готовится и будет направлен Украине.

Как сообщал УНИАН, 26 января министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила комитету по вопросам обороны немецкого Бундестага о планах поставить Украине пять тысяч шлемов в рамках оборонной помощи.

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