Крейсер "Москва" является пока самой большой потерей россиян в войне с Украиной.

Министр обороны Украины Алексей Резников еще раз обратился к российским солдатам с призывом сложить оружие и отказываться от участия в войне с Украиной.

Свой текст он сопроводил иллюстрацией с подбитым крейсером РФ "Москва" и музыкой группы Scorpions.

Министр призвал россиян быть умными.

"Идите за Москвой... или будьте умными и возвращайтесь домой. И ожидайте приглашения на бесплатную поездку в Гаагу. Такая возможность "сейчас или никогда". Не пропустите", - написал Резников в Twitter.

Ракетный крейсер "Москва" пошел ко дну: что известно

13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер"Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.

В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.

Справка УНИАН. "Москва" - российский гвардейский ракетный крейсер. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен в свое время на судостроительном заводе в Николаеве, первоначально получил название "Слава", позже был переименован в "Москва".

24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный.

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