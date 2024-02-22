Только сегодня они пытались прорваться там более 30 раз.

На фронте есть еще одна, как минимум, горячая точка - Марьинское направление. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховий.

"Сегодня до 18 часов только на этом направлении в районе населенных пунктов Новомихайловка и победа (Донецкая область) враг при поддержке авиации 31 раз пытался прорвать оборону наших войск", - отметил он в эфире телемарафона.

По его словам, на Авдеевском направлении также горячо, потому что за сегодня украинские защитники отбили 7 российских в районе сел Северное, Первомайское и Невельское. "Именно на Донетчину - на эти два направления, приходится большинство авиационных, артиллерийских ударов и ударов дронов-камикадзе", - подчеркнул Лиховий.

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Спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что вчера наши воины восстановили по несколько позиций именно на Авдеевском направлении. Также нашими военными было взято в плен более десятка российских оккупантов.

Ситуация на фронте: последние новости

Напомним, сегодня американский Институт изучения войны сообщил о захвате силами РФ поселка Победа в Донецкой области.

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил, что там еще продолжаются боевые действия. Оккупанты перебросили свои резервы к Победе и другим населенным пунктам и перекрывают этот рубеж, однако украинская армия заняла дополнительные позиции.

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