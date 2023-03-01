Космические снимки наемникам передает компания, которая уже попала под санкции США.

Китайская спутниковая компания Spacety поставляет спутниковые снимки для "Группы Вагнера", воюющей в Украине. Об этом на слушаниях в американском Конгрессе рассказал помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Даниэль Критенбринк, сообщает Sky News.

Отмечается, что Spacety специализируется на малых спутниках и спутниковых услугах. Основная база компании – в Пекине, но есть также международную штаб-квартиру в Люксембурге.

Ранее компания уверяла, что соблюдает международные санкции против России и не ведет с россиянами никаких дел. Однако недавно Spacety попала ​​в черный список торговых операций США.

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Группа Вагнера в войне против Украины

Украинская разведка фиксирует отвод подразделений "Группы Вагнера" с позиций в районе Бахмута. Им на смену приходят солдаты регулярной армии России. Ротацию проводят из-за колоссальных потерь оккупантов.

На фоне исчерпания людских ресурсов в группировке командиры вагнеровцев перестали практиковать расстрелы в качестве обычной меры наказания. Всё из-за того, что в "Вагнере" и так осталось слишком мало людей.

Владелец группировки олигарх Евгений Пригожин не скрывает, что его подразделения имеют высочайший уровень потерь. Недавно он записал видео на фоне горы трупов своих наемников и пожаловался на нехватку боеприпасов.

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