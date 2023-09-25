Глава ГУР Украины заявил, что текущее "затишье" является обманчивым.

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов дал прогноз о том, что действия "Русского добровольческого корпуса" (РДК) в пограничных областях РФ масштабируются.

Речь идет о Курской и Белгородской областях. Летом 2023 года партизаны заявляли, что хотят освободить РФ от Путина, провели несколько "освободительных" боев и намекнули, что способны взять Белгород. В сентябре "градус" атак стал ниже, однако глава ГУР Буданов намекнул, что это обманчивое затишье в беседе с NV.

"Деятельность РДК и других подразделений будет развиваться, как и масштаб связанных с этой деятельностью событий", - заявил он.

По словам Буданова, бойцы РДК продолжают проводить рейды по приграничью РФ. Недавно добровольцы реализовали новый заход в Курскую область, несколько сотрудников ФСБ были ликвидированы. Об этом сообщали росСМИ, упомянул Буданов.

"Было такое, просто это не столь масштабные действия", - отметил он.

Исходя из такой логики, Буданов указал, что есть перспектива расширения деятельности РДК.

Бойцы РДК провели рейд в Курскую область

Напомним, 4 сентября бойцы РДК объявили, что провели новый рейд на территорию Курской области РФ и в ходе столкновения с российскими силовиками ликвидировали двоих сотрудников ФСБ РФ. Там намекнули, что властям России не стоит обвинять в своих бедах "украинских диверсантов", обратив внимание на публикацию губернатора Брянской области Александра Богомаза. В ней чиновник РФ обвинял Украину в прорыве границы в Климовском районе. Публикация Богомаза была сделана от 22 августа.

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