Данные комплексы РЭБ производились с 2015 года в ограниченном количестве, рассказал эксперт.

Вооруженные силы Украины затрофеили один из самых современных комплексов радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки РФ РБ-341В "Леер-3".

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, данные комплексы РЭБ производились с 2015 года в ограниченном количестве.

"Интересно другое. Информации о затрофее ВСУ именно этой модификации РЭБ на протяжении всей полномасштабной войны не поступало, а на страницах уважаемого Oryx из "Лееров" значится только уничтоженный в Николаевской области "Леер-2". Это к слову о том, что много утраченной техники российскими войсками не учтено", - акцентировал эксперт.

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Российские комплексы РБ-341В "Леер-3" - что известно

РБ-341В "Леер-3" - это современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки, специализирующийся на сетях сотовой связи стандарта GSM.

Разработан и производится российской компанией ООО "Специальный технологический центр" (Санкт-Петербург). В серийном производстве находится с 2015 года.

Особенностью данных комплексов является доставка средств РЭБ и РТР к цели с помощью беспилотных летательных аппаратов.