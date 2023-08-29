Со времени российского захватнического вторжения в Украину служба в Вооруженных силах РФ стала более прибыльной, но маловероятно, что это позволит России выполнить ее платы по набору добровольцев для войны против Украины.

Разведка Британии сообщила, повлияет ли повышенная заработная плата в армии Российской Федерации для набора добровольцев с целью продолжения ведения войны против Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные разведки.

"Военная служба в российских вооруженных силах стала все более прибыльной со времени вторжения. 4 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин отметил, что лейтенант получал 81 тыс 200 рублей в месяц. По состоянию на октябрь 2022 года, он объявил, что даже мобилизованные рядовые солдаты будут получать 195 тыс рублей в месяц", - сообщает разведка.

При этом, по состоянию на сейчас многие российские военнослужащие с невысокими званиями получают 200 тыс рублей в месяц (более 76 тыс гривен). "Это более чем в 2,7 раза превышает российскую среднюю зарплату, которая составляет 72 тыс 851 рублей. Для сравнения, в Великобритании средняя зарплата, выше в 2,7 раза, равнялась бы более 90 тыс фунтов в год", - сказано в сообщении.

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"Весьма вероятно, что зарплата и дополнительные преимущества - это сильный стимул для поступления персонала на службу, особенно для тех, кто происходит из более бедных районов России. Однако, до сих пор маловероятно, что Россия достигнет своих целей в наборе добровольцев", - сказано в сообщении.

Потери России в Украине - последние данные

По последним данным, потери оокупантов в Украине с начала полномасштабного вторжения составили уже более 261 тысячи. Только за минувшие сутки ВСУ уничтожили 530 захватчиков.

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