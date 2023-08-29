Кремль, в частности, будет распространять обманчивые и лживые сообщения о якобы сомнениях украинских партнеров в возможности победы Украины, отметили в ГУР Минобороны.

В администрации российского диктатора Владимира Путина утвердили тематику очередного этапа информационной войны в украинском и мировом медиапространствах с целью дискредитации Украины и влияния на ее партнеров в мире.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook. "В Кремле утвердили тематику нового этапа информационной войны против Украины", - говорится в сообщении.

В частности, соответствующее совещание с участием первого заместителя руководителя администрации Путина Сергея Кириенко, кремлевских "технологов" и представителей медиаресурсов состоялось 25 августа. В результате в Кремле определили 5 тем, на которых в ближайшее время сосредоточится российская система дезинформации.

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Так, во-первых, такой темой станет нарратив о "массовой мобилизации". Российская дезинформация будет распространять тезисы, что якобы мобилизации будут подлежать все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья, и что якобы мобилизация будет касаться несовершеннолетних.

Во-вторых, Кремль будет распространять неправду о якобы сомнениях украинских партнеров в возможности победы. Речь пойдет о мнимых "договорняках" о "мире в обмен на территории" и фейковых политических соглашениях.

Также, в-третьих, что якобы "украинское контрнаступление не имеет успехов". Речь пойдет о якобы увеличении количества захоронений украинских воинов на примере кладбищ больших городов; о якобы отсутствии успехов на фронте при больших потерях, тиражировании темы гибели местных защитников в каждом регионе Украины; и о поиске виновных в мнимых "провалах" ради дискредитации украинских военачальников и чиновников.

Кроме того, в-четвертых, речь пойдет о "тотальной коррупции", что якобы государство не борется с коррупцией - "бюджет разворовывается, закупки не проводятся" и о якобы отсутствии наказаний для коррупционеров.

В-пятых, Кремль будет распространять неправду о "прекрасной" жизни на оккупированных территориях, и в частности, о якобы высоких зарплатах, низких ценах, обеспечении всем необходимым; "развитии" инфраструктуры, восстановлении разрушенного жилья и т.д.

"Чтобы не поддаваться вражеской пропаганде, Главное управление разведки Министерства обороны Украины настойчиво призывает соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам информации!", - отмечается в сообщении.

Важные новости Украины - сейчас это стоит знать

Россияне уже длительное время ведут против нашего государства войну не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Противники уже не раз распространяли ложную информацию, в частности, мемом стал сюжет российских пропагандистов о "распятом мальчике". Даже сами пропагандисты признались, что это была ложь.

В середине августа Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что противники придумали историю о якобы "уничтожении 150 украинских диверсантов" на территории села Казачьи Лагери (Херсонская область). Враги в этом оккупированном населенном пункте собирались снимать постановочный сюжет о "подвиге россиян".

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