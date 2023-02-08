В то же время в пределах сложной сети островов и водных путей, которые составляют дельту Днепра, продолжаются перестрелки и разведывательные действия.

Крайне маловероятно, что Российская Федерация попытается форсировать реку Днепр с целью осуществления наступления на правый берег Херсонской области.

Об этом в Twitter сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. Там рассказали о текущей ситуации в регионе.

"С того времени, как Россия вывела свои силы с западного берега Днепра в ноябре 2022 года, продолжаются перестрелки и разведывательные действия в пределах сложной сети островов и водных путей, которые составляют дельту Днепра", - говорится в сообщении.

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Как отмечает британская разведка, российские силы почти наверняка использовали малые лодки, чтобы попытаться закрепить присутствие на ключевых островах.

"Украина несколько раз успешно разворачивала артиллерию дальнего радиуса действия для нейтрализации российских боевых постов", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечает разведка, украинские и российские силы предположительно разместили небольшие группы на Кинбурнской косе, которые держат под обстрелом залив Днепра.

"Обе стороны предположительно стремятся сохранять присутствие в этих районах для контроля над морским доступом к стратегически важной реки и для предупреждения любой попытке противника начать крупное наступление через реку. Крайне маловероятно, что Россия попытается осуществить штурмовую переправу через Днепр: это, наверное, будет чрезвычайно сложно и дорого", - сообщает разведка.

Ситуация в Херсонской области

Как сообщал УНИАН, осенью 2022 года Вооруженные силы Украины освободили часть оккупированной Херсонской области. 11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабного российского вторжения РФ в Украину. С тех пор российская армия систематически обстреливает Херсон и область. В частности, противник на Сочельник 24 декабря устроил в центре города "кровавую баню" - было много жертв и раненых.

По состоянию на сегодня, 2 февраля, в Херсоне осталось около 57 тысяч жителей, люди продолжают покидать родной город из-за постоянных вражеские обстрелы.

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