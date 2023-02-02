Люди продолжают покидать родной город из-за обстрелов со стороны противника.

По состоянию на сегодня, 2 февраля, в Херсоне осталось около 57 тысяч жителей, люди продолжают покидать родной город из-за постоянных вражеских обстрелов.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщила председатель Херсонской городской военной администрации Галина Луговая. "Имеем печальную статистику. Люди уезжают из Херсона из-за этих ужасных обстрелов", - заявила чиновница.

Луговая добавила, что в декабре выехало около 8 тысяч человек, а в январе - около 3 тысяч. "Имеем статистику, что в Херсоне по учету на выплату социальной защиты количество жителей составило 66 тысяч 800 человек. Если мы уберем 11 тысяч, то получим примерно 57 тысяч, которые сегодня остаются в городе", - сказала она.

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Ситуация в Херсоне - сейчас это надо знать

Как сообщал УНИАН, 11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны России против Украины.

Перед отступлением из города российские оккупанты взорвали телецентр, котельные и объект облэнерго. Вражеские обстрелы города не прекращаются. В частности, противник на Сочельник 24 декабря устроил в центре города "кровавую баню" - было много жертв и раненых.

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