Мать Александра, его сын Михаил и военнослужащие его подразделения узнали собрата на этих кадрах.

Официально идентифицирован военный, которого российские войска расстреляли в плену за лозунг "Слава Украине". Им оказался боец 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области Александр Мациевский.

Как сообщает в Facebook региональное управление сил ТрО "Север" ВСУ, 30 декабря Мациевский и еще четверо военных во время перемещения приняли встречный бой с превосходящими силами противника на окраинах Соледара.

Около 12:00 связь с Александром исчезла. Прорваться к месту их позиции подкрепление не смогло из-за непрерывного минометного обстрела и плотного огня из стрелкового оружия.

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"Мы до конца не знаем подробности того боя. Неизвестно, кто и как погиб, неизвестно, как Александр попал в плен, свидетелей к сожалению не осталось, все погибшие или пропавшие без вести", - говорится в сообщении ТрО.

Мать Александра, его сын Михаил и военнослужащие его подразделения узнали собрата на этих кадрах.

Александр Мациевский - кем был Герой Украины

Родился Мациевский в 1980 году в Молдове, куда его мать отправили за распределением на обувную фабрику. Именно там Александр впоследствии окончил среднюю школу и электротехнический колледж. Потом семья вернулась в Нежин, на Родину.

До февраля 2022 года Александр работал по специальности. С первого дня полномасштабной агрессии он пошел в Нежинский ТЦК и СП, но сразу не смог попасть в армию. Он помогал делать укрепления, караулил на блок-посту, готовил бутылки с зажигательной смесью и настойчиво вновь обращался к сборному пункту.

11 марта он был зачислен в Нежинский батальон теробороны. Александр усердно учился военному делу, его назначили снайпером.

В декабре, когда батальон собирался отправляться на восток, Александр не сказал маме, что он поедет в зону активных боевых действий, очень не хотел чтобы она волновалась.

29 декабря состоялся последний телефонный разговор Александра с мамой. 7 января "абонент появился на связи", но то звонили его собратья, чтобы сообщить родне о его смерти.

Расстреляли за "Слава Украине" - что известно о новом военном преступлении оккупантов

6 марта в сети появилось видео расстрела русскими безоружного украинского военнопленного после лозунга "Слава Украине". Кадры отсняли сами же палачи.

Украинцев поразило, с какой решительностью и достоинством неизвестный боец принял смерть на поле боя: вместо стать на колени он стоял и курил сигарету.

Пользователи запустили тематическую акцию поддержки в соцсетях. Вместе с тем Украина объявила уголовное преследование убийц пленного защитника.

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