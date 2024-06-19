ГУР идентифицировало россиян, которые расстреляли украинских военных возле Работино

Ими оказались российские захватчики, входившие в состав штурмовой группы 70-го мотострелкового полка.

Во второй половине мая возле Работино Запорожской области российские оккупанты совершили очередное военное преступление - расстреляли украинских военнопленных. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны установило причастных.

В разведке отметили, что эпизод казни зафиксирован на видео: четверо украинских военных с поднятыми руками без оружия сдаются в плен, россияне заставляют их лечь лицом вниз и в упор расстреливают.

"Специалисты ГУР установили причастных к военному преступлению. Ими оказались российские захватчики, входившие в состав штурмовой группы 70-го мотострелкового полка (в/ч 71718) 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии южного округа ВС РФ. Пункт постоянной дислокации указанной воинской части расположен в городе Шали (Чечня, Россия). На момент казни украинских военнопленных под Работиным, 70 мотострелковым полком ВС РФ командовал подполковник Абаев Юрий Маирбекович, 1990 года рождения, позывной "буйвол", - проинформировали в украинской разведке.

Видео дня

К военному преступлению также причастны военнослужащие 70-го мотострелкового полка российской оккупационной армии: капитан Нагорный Дмитрий Олегович - командир 2-го батальона; старший лейтенант Абуталимов Темирлан Умарович - командир 1-й штурмовой роты; лейтенант Беков Заур Сергеевич - командир 3-й штурмовой роты; старший лейтенант Имагазалиев Юсуп Пайзулайович - командир 6-й штурмовой роты.

При этом в ГУР отметили, что указанные российские военные преступники также могут быть причастны к убийству еще нескольких украинских военнопленных.

Об этом, в частности, свидетельствуют полученные радиоперехваты разговора оккупантов из 70-го полка ВС РФ, во время которого один из российских командиров штурмовой роты отдает приказ своим подчиненным расстрелять украинских военных.

Военные преступления россиян

18 июня генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что в Донецкой области российские захватчики обезглавили украинского военнослужащего. Правоохранители получили информацию, что российские командиры отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих, зато убить их с нечеловеческой жестокостью - путем обезглавливания.

Сегодня Костин отметил, что правоохранители установили личность этого украинского военного. "Сейчас мы не можем назвать его имени, ведь продолжаются процедуры для окончательного подтверждения его данных", - отметил генпрокурор.

Он добавил, что также идентифицированы российские командиры, потенциально ответственные за обезглавливание украинского защитника. Сейчас осуществляется комплекс мероприятий по проверке этой информации.

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