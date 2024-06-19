Оккупанты расстреляли военных ВСУ возле Работино / коллаж УНИАН

Во второй половине мая возле Работино Запорожской области российские оккупанты совершили очередное военное преступление - расстреляли украинских военнопленных. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны установило причастных.

В разведке отметили, что эпизод казни зафиксирован на видео: четверо украинских военных с поднятыми руками без оружия сдаются в плен, россияне заставляют их лечь лицом вниз и в упор расстреливают.

"Специалисты ГУР установили причастных к военному преступлению. Ими оказались российские захватчики, входившие в состав штурмовой группы 70-го мотострелкового полка (в/ч 71718) 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии южного округа ВС РФ. Пункт постоянной дислокации указанной воинской части расположен в городе Шали (Чечня, Россия). На момент казни украинских военнопленных под Работиным, 70 мотострелковым полком ВС РФ командовал подполковник Абаев Юрий Маирбекович, 1990 года рождения, позывной "буйвол", - проинформировали в украинской разведке.

Видео дня

К военному преступлению также причастны военнослужащие 70-го мотострелкового полка российской оккупационной армии: капитан Нагорный Дмитрий Олегович - командир 2-го батальона; старший лейтенант Абуталимов Темирлан Умарович - командир 1-й штурмовой роты; лейтенант Беков Заур Сергеевич - командир 3-й штурмовой роты; старший лейтенант Имагазалиев Юсуп Пайзулайович - командир 6-й штурмовой роты.

При этом в ГУР отметили, что указанные российские военные преступники также могут быть причастны к убийству еще нескольких украинских военнопленных.

Об этом, в частности, свидетельствуют полученные радиоперехваты разговора оккупантов из 70-го полка ВС РФ, во время которого один из российских командиров штурмовой роты отдает приказ своим подчиненным расстрелять украинских военных.

ГУР идентифицировало россиян, которые расстреляли украинских военных возле Работино

Военные преступления россиян

18 июня генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что в Донецкой области российские захватчики обезглавили украинского военнослужащего. Правоохранители получили информацию, что российские командиры отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих, зато убить их с нечеловеческой жестокостью - путем обезглавливания.

Сегодня Костин отметил, что правоохранители установили личность этого украинского военного. "Сейчас мы не можем назвать его имени, ведь продолжаются процедуры для окончательного подтверждения его данных", - отметил генпрокурор.

Он добавил, что также идентифицированы российские командиры, потенциально ответственные за обезглавливание украинского защитника. Сейчас осуществляется комплекс мероприятий по проверке этой информации.

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