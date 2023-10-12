Чтобы достичь целей, противник подбирает тактику и намеренно запускает дроны-убийцы над жилым сектором.

В Силах обороны рассказали о деталях атаки на Подунавье, в частности, о нюансах в системе GPS-навигации в дронах.

Во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что этой ночью противником применены пуски с разных направлений. Это значит, что враг подбирает тактику.

"Он пытается истощить наши системы противовоздушной обороны и проложить маршруты, которые будут более результативными для поражения целей. Сначала начиналась атака с северо-восточного направления, позже присоединились южные регионы... В нашей зоне ответственности "работали" дроны, выпущенные с Крымского полуострова, и разделились они на несколько групп с тем, чтобы разветвить и систему реагирования на них", - сказала Гуменюк.

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По ее словам, оккупанты также использовали территорию временно оккупированной Херсонщины для следования по определенным направлениям.

"Они пытались изменять траекторию, усложняли ее, что может свидетельствовать о том, что сейчас несколько деформирована, или модифицирована система GPS-навигации в дронах. Они, используя сложные маршруты, пытались прорваться все же к припортовой инфраструктуре того региона, который сейчас функционирует в условиях зернового соглашения между Украиной и целым миром, без участия соответственно страны-террористки", - подчеркнула спикер.

Она напомнила, что произошло попадание в припортовую инфраструктуру, повреждены зернохранилища, есть повреждения непосредственно зерна. Сейчас на месте работают соответствующие правоохранительные органы и устанавливают последствия.

Также произошло повреждение жилого сектора, где из-за попадания вспыхнул пожар. "К сожалению, пострадавшая пожилая женщина она получила ожоги и доставлена в медицинское учреждение. Ее состояние сейчас стабильное", - добавила Гуменюк.

В то же время она отметила, что результативность работы сил противовоздушной обороны можно оценить как достаточно высокую: четыре дрона были уничтожены над Николаевщиной, где оккупанты пытались прорваться сложным маршрутом к портовой инфраструктуре, и 10 - над Одесчиной.

При этом, для сбития дронов было привлечено воздушное командование "Юг", мобильные огневые группы, пограничники и другие составляющие Сил обороны, в частности сухопутных войск.

Спикер также отметила, что враг коварно направляет атаки с учетом маршрута, который будет пролегать над промышленной зоной, портами, жильем людей и тому подобное. Это российские военные делают намеренно, чтобы нанести еще больший вред и обвинить в этом украинских защитников.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, при процессуальном руководстве Измаильской окружной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"В ночь на 12 октября российские военные, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, совершили дроновую атаку по объектам гражданской и припортовой инфраструктуры Подунавья. В результате атаки врага повреждены частные домовладения. Получила ранение 88-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий работают прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями, которые фиксируют последствия обстрела.

Война в Украине - российские удары по гражданским

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками, было запущено более трех десятков дронов-убийц. В частности, противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed" с северного и южного направлений - Белгородская область (Россия) и с мыса Чауда (оккупированный Крым). В целом, были зафиксированы пуски 33 "Шахедов", сбить удалось 28.

Сообщалось, что атака была направлена по припортовой инфраструктуре Подунавья. В результате попадания повреждены складские здания в припортовой зоне на юге Одесской области, частные дома, ранение получила гражданская - женщина 1935 года рождения.

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